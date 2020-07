FOTO - Relax in barca per Hysaj: l'albanese in compagnia di altri 3 azzurri

Il terzino del Napoli Elseid Hysaj, il giorno dopo esser stato il migliore in campo contro il Sassuolo, firmando tra l'altro il suo primo gol con la maglia azzurra, si è concesso un giorno di relax in barca con alcuni amici. Fra questi, come evidenziato dallo scatto fotografico postato dall'albanese sui social, ci sono anche i compagni di squadra Fernando Llorente, Jose Callejon e Mario Rui.