FOTO - Rrahmani premiato dai tifosi azzurri: è lui il giocatore del mese di febbraio

Premio speciale per Amir Rrahmani, autore fin qui di un'ottima stagione, la prima da titolare con la maglia del Napoli.

Premio speciale per Amir Rrahmani, autore fin qui di un'ottima stagione, la prima da titolare con la maglia del Napoli. Il difensore kosovaro è stato eletto dai tifosi 'giocatore del mese di febbraio' tramite l'app di Socios.com. Di seguito lo scatto e il post pubblicato dal club azzurro su Twitter: "Il Player of the Month di febbraio scelto da voi sull’app di Socios Italia è Amir Rrahmani!".