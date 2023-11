FOTO - Sorpresa nel ritiro madrileno: il Cholo Simeone fa visita al Napoli (e al figlio)

Dopo aver battuto ieri il Feyenoord a Rotterdam, oggi Diego Pablo Simeone è rientrato in Spagna, a Madrid, insieme al suo Atletico

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver battuto ieri il Feyenoord a Rotterdam, oggi Diego Pablo Simeone è rientrato in Spagna, a Madrid, insieme al suo Atletico, con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca. E ha sfruttato il fatto che nella capitale spagnola ci fosse anche il Napoli, di scena stasera contro il Real Madrid, per passare a trovare suo figlio Giovanni.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, con tanto di foto a corredo che vi proponiamo in calce, l'allenatore spagnolo ha fatto visita al Napoli, e ovviamente al Cholito, nel ritiro madrileno.