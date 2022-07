FOTO - Su Amazon spunta parte dela nuova linea SSC Napoli-EA7 2022/23: i prezzi

Il profilo Twitter 'A tutela della maglia del Napoli' ha comunicato anche i prezzi della nuova linea SSC Napoli - EA7 2022/23, presto disponibili su Amazon.

Il Napoli nei primi allenamenti a Castel di Sangro ha mostrato una parte del nuovo materiale tecnico. Il profilo Twitter 'A tutela della maglia del Napoli' ha comunicato anche i prezzi della nuova linea SSC Napoli - EA7 2022/23, presto disponibili su Amazon. La felpa da allenamento blu costerà 79 euro, mentre per quella di rappresentanza si salirà fino a 110 euro. La polo di rappresentanza magnet invece avrà un prezzo di 69 euro.

I prezzi della linea gara invece dovrebbero rimanere invariati: 125 euro per le maglie gara, 58 euro per i pantaloncini gara, 23 euro per i calzettoni da gara, 160 euro per le tute nelle colorazioni magnet e azzurro. Caleranno invece i costi per le maglie d'allenamento (da 72 a 59 euro) e le T-Shirt (da 60 a 55 euro).