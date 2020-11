FOTO - Tardelli mostra una tripla marcatura su Diego e scrive: "Sarai sempre in mezzo a noi amici"

Non si parla che della scomparsa di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è in lutto e tanti dei suoi interpreti ci tengono a salutare il più grande di tutti i tempi. Anche chi l'ha marcato, perché Diego si faceva voler bene anche dagli avversari. Come Marco Tardelli che mostra una tripla marcatura in un Italia-Argentina e scrive così: "Ciao Diego, sarai sempre in mezzo noi, sempre circondato da amici veri".

