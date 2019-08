FOTO - Tutti sognano lo Zenit dalla prima fascia ed i russi cambiano la bio: “Il club che tutti vogliono”

Tutti vogliono lo Zenit. Con i russi in prima fascia nei gironi Champions, sui social in molti hanno espresso per la loro squadra del cuore la volontà di essere inseriti nel girone proprio con il club russo, ritenuto il meno forte tra quelli inseriti in quella fascia. Ad ironizzare su questi commenti è stato proprio il club, che ha cambiato la bio del proprio profilo Twitter scrivendo: "Zenit, il club che tutti vogliono nei sorteggi".