FOTO - Ufficio postale preso d'assalto per le pensioni: nessuno rispetta distanza di sicurezza

Il ritiro delle pensioni al tempo del Coronavirus. Nella mattinata sono stati segnalati a Giugliano, nei pressi dell'ufficio postale in via Palmiro Togliatti, assembramenti di decine e decine di persone radunatesi per il ritiro della pensione. Purtroppo, come testimonia la foto, nessuno rispetta la distanza di sicurezza di un metro imposta per evitare la diffusione del contagio.

Giugliano, “assalto” alle Poste per le pensioni pic.twitter.com/myl2s6lhwv — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) March 27, 2020