FOTO - "Ve lo meritate tutti, dal primo all’ultimo!", l'ex Tonelli omaggia il Napoli sui social

"Ve lo meritate tutti, dal primo all’ultimo! Come sempre orgoglioso di voi. Grandi ragazzi", questo il messaggio apparso su Instagram da parte dell'ex difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, ora in forza alla Sampdoria. Il centrale di difesa ha pubblicato accanto alla didascalia anche l'immagine del Napoli radunato in cerchio attorno a mister Gattuso