FOTO - "Xavi ci scrive per consigli", lo Spartak continua a prendere in giro il Napoli

Lo Spartak Mosca, dopo aver superato il girone di Europa League con il Napoli da primo, continua a prendere in giro gli azzurri dopo averli battuti per due volte. Dopo il sorteggio che ha accoppiato il Napoli col Barcellona, il club russo su Twitter ha postato una foto di Xavi, tecnico dei blaugrana, ironizzando: "Xavi scrive a noi e all'Inter per avere consigli prima della sfida col Napoli".

Xavi texting us and Inter to get some advice before the game vs Napoli #UELdraw pic.twitter.com/ZoY1dULsNG