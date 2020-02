FOTO - Younes ed il post motivazionale: "Non perdere mai di vista i tuoi obiettivi!"

Amin Younes non trova spazio in questo Napoli, non è mai sceso in campo da quando c'è Gattuso in panchina, ma prova a suonare la carica sui social. Per se stesso, in primis. Un post motivazionale in vista del futuro da parte dell'esterno tedesco, che su Twitter ha postato uno scatto e scritto così: "Inizia una nuova settimana! Non perdere mai di vista i tuoi obiettivi".



Kick-off for a new week! Never lose your sight of your goals! #MondayMotivation #AY34 pic.twitter.com/Hoc2ZyYeXW — Amin Younes (@AminYounes11) February 17, 2020