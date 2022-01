FOTO - Zielinski dona la 'Maradona Game': maglia all'asta benefica per i bambini

Bellissima iniziativa di Piotr Zielinski, che continua la beneficenza portata avanti in questi anni per i bambini della sua Polonia. Stavolta il centrocampista del Napoli ha messo all'asta una sua maglia nella versione "Maradona Game White". Per aggiudicarsi la maglia di Piotr, autografata da tutti i calciatori azzurri, serviranno poco più di mille euro. Di seguito le foto pubblicate dal polacco sul suo profilo Instagram.