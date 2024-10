Furto a Juan Jesus, Anna Trieste: “Dispiace, ma parole così portano insulti ad un’intera città”

Sui social la giornalista Anna Trieste commenta il furto subito da Juan Jesus e il successivo sfogo del difensore brasiliano sul suo account ufficiale di Instagram: "Mi dispiace per Juan Jesus però mi dispiace molto di più per Napoli perché per colpa sua e delle sue parole mediaticamente pesanti una città intera deve essere insultata e vituperata per dduie mariuol".