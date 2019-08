Gad Lerner: "Stadio vietato a chi è nato in Campania? Gravissimo precedente di razzismo"

"Stadio vietato a chi è nato in Campania? Forse la Juventus non se n’è accorta e ha applicato male un consiglio della ⁦Questura ma questo annuncio denunciato oggi da Repubblica è un gravissimo precedente di razzismo pratico applicato". Così il noto conduttore Gad Lerner su Twitter in merito alla notizia riportata da Repubblica della chiusura dello Stadium per Juve-Napoli non solo a chi è residente in Campania, come succede spesso, ma anche a chi è nato nella stessa Regione.

