Gaetano esulta sui social: "Grande Napoli! Notti Champions"

Il centrocampista del Napoli ha commentato sui social l'ennesima vittoria azzurra, la dodicesima consecutiva in questa stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altri minuti in campo per Gianluca Gaetano, entrato nel secondo tempo della gara di Champions League vinta contro i Rangers. Il centrocampista del Napoli ha commentato sui social l'ennesima vittoria azzurra, la dodicesima consecutiva in questa stagione: "Grande Napoli! Notti Champions".