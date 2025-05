Cagliari, Nicola smentisce: "Terzo portiere? No! Non si può chiedere gara della vita ed i giovani..."

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida di Napoli, il tecnico del Cagliari Davide Nicola oltre a ribadire l'importanza della gara per i sardi ha smentito i rumors di alcune testate milanesi sull'impiego di riserve e del terzo portiere. Di seguito alcuni estratti in merito.

Il terzo portiere Ciocci potrebbe avere la gioia di esordire?

"Dunque, Ciocci, come Jankto, gli voglio bene, ma non si può chiedere la partita della vita, fare risultato e accontentare tutti. Costruisco la settimana con i giocatori che potrebbero essere determinanti per una data partita. Non dimentichiamo chi ha dato il proprio contributo anche se hanno giocato poco. Se posso gratificare qualcuno lo farò. Per far esordire lui, dovrei cambiare il portiere titolare. Lo posso fare solo con certe dinamiche della partita. Devo essere coerente, obiettivo. Se un elemento non gioca è perchè non l'ho ritenuto adatto a quella gara".

Su Mina e Luperto. Come stanno? "I difensori che abbiamo, Mina e Luperto erano infortunati, li abbiamo recuperati per il Venezia, non hanno una condizione perfetta ma se hanno giocato e perché potevano giocare. Assolutamente li troveremo in campo, mi serve una formazione per essere almeno competitivi per fare la nostra partita. All'andata l'abbiamo vista la differenza, è abissale, ma la dedizione, la voglia, il fatto di aver già ottenuto l'obiettivo deve portarci a dare il massimo anche se già abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ma vogliamo sempre migliorarci, ce la faremo o meno dipenderà da noi, dal Napoli, dalla partita, ma faremo del nostro meglio".