GALLERY - “Ti aspettiamo”, “L’acquisto messicano più caro di sempre”, spuntano i like di Lozano

C'è grande attesa in queste ore per Hirving Lozano, che pare ormai essere in rampa di lancio pronto a salutare Eindhoven. E' lo stesso giocatore messicano, in queste ore, ad alimentare le voci del suo possibile approdo al Napoli. Come? Attraverso diversi like su Instagram, sulla pagina JuanFutbol, a post dedicati proprio al suo passaggio in azzurro. I like di Lozano come indizio social, trasferimento imminente?