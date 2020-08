Gattuso confessa che meritava l’espulsione, Varriale: “Che grande uomo. Chapeau!”

"Oggi meritavo l'espulsione" . Rino Gattuso si conferma, ancora una volta , un numero 1 come uomo oltre che come giocatore e allenatore. Chapeau!". Così il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato sui social le parole di Rino Gattuso, ai microfoni di Sky in merito ai vari momenti di tensione con la panchina di Inzaghi durante la partita con la Lazio.

