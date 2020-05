Gazzetta ancora contro Lotito, Ziliani: "Cairo contro la Lazio e pro Juventus"

Continuano le scintille tra la Gazzetta dello Sport e il presidente della Lazio Claudio Lotito: il patron biancoceleste, nei giorni scorsi ha deciso di querelare il noto quotidiano, stamane la 'Rosea' apriva con un titolo che era tutto un programma: "Gli affari di Lotito".

In merito alla vicenda il giornalista Paolo Ziliani ha deciso di pubblicare un messaggio su Twitter: "Detto che Lotito non è certo un angioletto, gli sportivi e i tifosi del Torino in primis devono sapere che Cairo ha schierato l’artiglieria pesante contro la Lazio e a favore della Juventus. “Questo scudetto non s’ha da vincere, nè domani nè mai”. Bravo. Come un vero bravo"