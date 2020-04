Gazzetta, Iaria al Governo: "Il calcio è un fastidio? 100mila posti di lavoro e 1,3mld di tasse!"

Marco Iaria, giornalista esperto di economia e di conti de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post sui social: "5 miliardi di fatturato di cui 2,7 in Serie A (con aziende da 50 a 500 milioni di ricavi) 100.000 posti di lavoro (con indotto) 1,3 miliardi di imposte In base a quali numeri il Governo, che pianifica ripartenze per i settori produttivi, considera il calcio un fastidioso orpello?".

5 miliardi di fatturato di cui 2,7 in Serie A (con aziende da 50 a 500 milioni di ricavi)

100.000 posti di lavoro (con indotto)

1,3 miliardi di imposte

In base a quali numeri il Governo, che pianifica ripartenze per i settori produttivi, considera il calcio un fastidioso orpello? — Marco Iaria (@MarcoIaria1) April 27, 2020