Gazzetta, Iaria: "Ministro Sport minaccia stop, allora lo imponga ma poi eviti crac e licenziamenti!"

Il giornalista de la Gazzetta dello Sport Marco Iaria ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito alle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Abbiamo un ministro dello Sport che vagheggia partite in chiaro della A in barba alla legge, che maltratta il calcio (traino del movimento), che minaccia a più riprese la fine del torneo. Ma allora la imponga al Governo e faccia un piano per evitare crac finanziari e disoccupati"

