Gene Gnocchi e l'ironia su Higuain: "Paratici lo offre al supermercato in cambio di due fustini"

Tiene banco in casa Juve la questione Gonzalo Higuain, diventato un vero e proprio peso per le casse bianconere. Ad ironizzare sul tentativo di cedere l'attaccante della Juve è Gene Gnocchi, che su Twitter scrive: "Mercato. Paratici impegnatissimo sulle cessioni. Oggi era davanti ad un supermercato che offriva Higuain in cambio di due fustini".

Mercato. Paratici impegnatissimo sulle cessioni. Oggi era davanti ad un supermercato che offriva Higuain in cambio di due fustini #19agosto #Calciomercato #ULTIMORA — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) August 19, 2020