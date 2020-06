Ghoulam al settimo cielo: "Avevo troppa voglia di tornare in campo. Felice per 3 cose"

"Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così". Questo il commento sui social del terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ritornato in campo dopo tantissimo tempo nella sfida col Verona. Decisivo il suo assist, direttamente da calcio d'angolo, per il gol di Lozano