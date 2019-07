Ghoulam risponde al post di Mertens: "Niente ultimo anno, non farmi emozionare..."

"Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo...ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì", questo il messaggio pubblicato da Dries Mertens su Instagram, con José Maria Callejon come destinatario. Tra i commenti è spuntato anche quello di Faouzi Ghoulam, che lo invita di fatto a prolungare il contratto: "Niente ultimo anno daiiiiii, non farmi emozionare così".