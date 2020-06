Ghoulam si congratula con Mertens: "Hai scritto la storia, ora sei leggenda"

Il Napoli si qualifica in finale di Coppa Italia e lo fa con la rete decisiva ai fini della qualificazione di Dries Mertens. Il terzino del Napoil Faouzi Ghoulam si è voluto congratulare sui social con il suo compagno di squadra per il record di miglior marcatore della storia del Napoli: "Complimenti amico. Hai scritto la storia: ora sei leggenda"

Complimenti amico. Hai scritto la storia: ora sei leggenda



Félicitations mon ami. Tu as fait l'histoire: maintenant tu es une légende 🙌



Congratulations my friend. You have made history: now you are a legend @dries_mertens14 ️ #BestScorer @sscnapoli #FG31 🇩🇿 pic.twitter.com/sq78OzC4NN