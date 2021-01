Ghoulam soddisfatto sui social: "Passaggio del turno: fatto"

Faouzi Ghoulam ha giocato l'intero match di Coppa Italia vinto al Maradona dal Napoli contro l'Empoli. Il terzino azzurro ha esultato sui social per la vittoria, scrivendo: "Passaggio del turno: fatto".

Passaggio del turno: fatto 🙌



Passer au tour suivant: c'est fait



Moving to the next round: done #NapoliEmpoli 3-2 #CoppaItalia 🇮🇹 #FG31 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/I9h1Pvyacu