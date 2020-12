Gli auguri di Mazzone: "Bisogna cercare di essere positivi e pensare che tutto passerà!"

Carlo Mazzone, 83 anni, ex allenatore tra le altre anche del Napoli, ha mandato sui suoi profili social un bel messaggio di auguri a tutti i propri follower: "In un questo momento storico così difficile per tutti noi bisogna cercare di essere positivi e pensare che tutto passerà! Così con questo auspicio auguro a tutti voi, a tutte le famiglie e a i tutti i tifosi che ancora mi seguono un felice Natale e buone feste! Spero che possiate passare tutti voi questi giorni di festa con serenità e con la salute che sono le cose più importanti! Vi mando un abbraccio grande e vi ringrazio per tutte le bellissime emozioni che mi avete fatto provare e che ancora provo leggendo i vostri commenti e messaggi! Un abbraccio Carlo".