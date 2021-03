Gli avete negato Napoli: l'ultimo dribbling di Maradona a questa ridicola Italia perbenista

È arrivata nella giornata di ieri l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato Diego Armando Maradona innocente (ma solo post-mortem) in merito alla questione legata ai presunti debiti con il Fisco. Secondo la sentenza, il Pibe de Oro non è mai stato debitore per 40 milioni del Fisco italiano e avrà, tra l’altro, diritto all'estensione del condono effettuato dal Calcio Napoli nelle more di un’altra impugnazione del fisco di una sentenza favorevole alla società azzurra. Una notizia che lascia grande amarezza ed apre a qualche riflessione.

Sapete perchè c'è una parte d'Italia che odia così tanto Maradona? Perchè li ha sempre fregati. È sempre stato superiore. Riesce a dribblarli anche dal posto in cui riposa adesso, con la solita finta che gela il sangue. Loro vanno da una parte, lui va dall'altra. E loro restano a bocca penzolante, a raccattare l'ultima bava penzolante di odio.

Lo avete massacrato, trattato come fosse il peggiore delinquente di un paese governato da politici che hanno più processi in sospeso che buone azioni.

Gli avete NEGATO Napoli, la gioia di tornare quando voleva dalla sua GENTE. Ora arriva questa giustizia, tardiva, una giustizia che giustizia non è. Perchè Diego avrebbe meritato di riabbracciare il suo popolo ogni volta che voleva. Chiedetegli scusa, mentre vi ha ancora una volta lasciato senza parola. L'ultimo dribbling a questa Italia di ridicoli perbenisti.