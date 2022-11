GRAFICO - Arriva la news su Kvara e la parola più cercata su google diventa "lombalgia"

Kvaratskhelia si è infortunato ieri per lombalgia acuta e i social sono impazziti. Tanti tifosi su Google hanno cercato lombalgia come parola principale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia si è infortunato ieri per lombalgia acuta e i social sono impazziti. Tanti tifosi su Google hanno cercato lombalgia come parola principale e infatti questo termine è schizzato in cima a quello tra i più ricercati. Tanta curiosità per capire che problema fosse e quanto fosse serio.