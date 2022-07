"Grazie di tutto comandante, ci mancherai", i messaggi degli azzurri a Koulibaly

Il toccante post di addio a Napoli di Kalidou Koulibaly su Instagram è stato inondato da tantissimi messaggi.

Il toccante post di addio a Napoli di Kalidou Koulibaly su Instagram è stato inondato da tantissimi messaggi. Tra questi in evidenza quelli dei suoi ormai ex compagni di squadra che in coro lo ringranziano per gli anni passati insieme. Il nuovo capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo che raccoglie in eredità la fascia dal senegalse, scrive: "Grazie di tutto comandante, ci mancherai".