"Grazie Napoli!", tifosi Everton pazzi di Ancelotti: "Ma come si fa a cambiarlo per Gattuso?"

"Come si fa a cambiare Ancelotti con Gattuso?". La domanda viene posta, a mezzo social, da tanti tifosi dell'Everton, che al contempo ringraziano il Napoli per la decisione di allontanare Carlo Ancelotti dalla panchina, dal momento che invece a loro le cose sono sensibilmente migliorate dal momento del suo approdo in panchina. "Con Ancelotti 10 punti in 5 partite, Gattuso 3 punti in 5 gare", ricordano i supporters da Liverpool, che esultano: "Per fortuna a Napoli hanno fatto questa scelta", si legge tra i commenti ai giornalisti inglesi che informano sulla situazione partenopea.