Canale8, Mele: "Insigne bene prezioso, da tutelare"

"Un derby fiero, orgoglioso come la provincia che lo ospitava e in linea con le aspettative del Napoli". Silver Mele, volto di Canale8, ha commentato così la vittoria degli azzurri sul campo del Benevento attraverso i profili social dell'emittente: "Scosso dallo scivolone europeo ma pronto a cambiar pelle e a ribaltare, non senza sofferenze, il Benevento di Inzaghi. Impossibile non pensare alla gioia della famiglia Insigne e di papà Carmine per il botta e risposta tra fratelli che ha impreziosito la narrativa del derby. Quella di Roberto alla mezz’ora è suonata come una sveglia per il Napoli lezioso, lento, prevedibile, incapace di incidere in barba al dominio del possesso palla. Era forse scritto che la squadra di Gattuso dovesse venir fuori dal retaggio settimanale marchiato De Wit con una prova così: faticata quanto la vittoria voluta e compressa nell’esultanza vibrante di Lorenzo. Nell’anno dello scudetto che Sarri e i suoi ragazzi ancora rivendicano Lorenzo Insigne in tantissime occasioni si era caricato la squadra sulle spalle, andando finanche a prendersi il pallone che scottava nei momenti più difficili. Perché il capitano deve far rima con senso spiccatissimo della responsabilità e con il coraggio. Accadeva allora, quando le cose si complicavano, succede ora perché la qualità di Lorenzo è un bene prezioso, da tutelare.

Racchiuso nel gol del pareggio, cercato fortemente quanto l’esecuzione perfetta col mancino per chi invece è destrorso. Se questo è il risultato, dinanzi alla caparbietà di chi continua a metterlo in discussione, che i dubbi del tifoso allora perdurino perché Lorenzo non li subisce. Nel derby del Sannio c’è anche il cambio di marcia arrivato dalla panchina. Laddove, per comprensibili timori e copioni imposti dalla diversa disponibilità di uomini, Inzaghi toglie Caprari per aggiungere un difensore di qualità come Tuia, Rino Gattuso risponde con Politano e Petagna in luogo di Lozano e Mertens. Bingo. Il Napoli torna a vibrare e fa en plein nel cammino di campionato che autoesclude la serataccia dello Stadium. La settimana porta in dote, rafforzandola, la lezione per la quale attenzione, denti affilati e velocità d’esecuzione non dovranno mai mancare perché tutti studiano il Napoli ed approntano atteggiamenti preventivi. Straordinariamente dignitosi quelli di un Benevento fiero, come la sua casata.