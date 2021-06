Canale8, Mele ironizza: "Pjanic? E io che pensavo non ci fossero state magagne..."

Il giornalista di Canale 8 Silver Mele sui social ha commentato la notizia sul 'giallo' mancato a Pjanic nel 2018: "E pensare che io credevo davvero non ci fossero state magagne...No, scusate, torno serio. C'erano all'epoca due squadre in corsa per il titolo. Una fortissima, bellissima, ispirata come ad esempio in Inghilterra era capitato al Leicester o quest'anno in Ligue1 al Lille. Il Napoli di Sarri era un gioiello che nel match dello Stadium aveva legittimato la propria superiorità, cancellando la flebile resistenza di una Juventus consumata, che negli allenamenti alla Continassa provava perfino ad "emulare"

Il palleggio veloce degli azzurri. "Facciamo il Napoli" urlava ai suoi Allegri. Quella Juve era rimasta in scia grazie alle solite iniezioni di fiducia: Cagliari, Verona col Chievo (i braccialetti di Mou...a Cacciatore), Roma con la Lazio, Firenze, Benevento dove un intero stadio al secondo rigore prese ad urlare all'unisono l'appellativo che non è mai bello ripetere. A San Siro si completò il viaggio del male e degli ingenui che credettero davvero alla storia dell'infausto albergo fiorentino. E solo in Italia la denuncia ai sette venti di un magistrato che all'epoca dei fatti era Presidente della Procura della Figc poteva passare come onta per il magistrato stesso.

Ma le contraddizioni balzano all'occhio e alla mente non lobotomizzati proprio come il referto arbitrale di quell'Inter-Juve pubblicato dal "silurato" signor Gavillucci: acclarato e ammesso nella valutazione che Orsato fu disastroso lo si promuove con un bel 8.50. Vergognosamente taroccato, come le levate di scudi dell'opinione a gettone, irradiata dai salotti impomatati in barba al rispetto che si dovrebbe sempre a verità e veridicità. L'esito? Un abominio aver impedito a quel Napoli di centrare ciò che in ogni altro contesto mondiale sarebbe stata vittoria, festa, giubilo di un popolo e degli amanti del calcio, tutti (è facilmente reperibile sul web la rassegna stampa internazionale il giorno dopo i fatti di San Siro).In tanta ignavia d'animo trovo ingiusto lamentarsi della farsa wrestling di Juventus-Inter, il derby tra consorziate di qualche settimana fa: è solo l'inevitabile sequel di un calcio, il nostro, che passivamente ha accettato ciò che per natura stride con il concetto di sport".