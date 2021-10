Canale8, Mele lancia l'hashtah: "Mai più come nel 2018"

Silver Mele, volto di Canale 8, ha commentato sui propri canali social gli ultimi episodi arbitrali: "L’enigma arbitrale tuttavia continuiamo a portarcelo dietro, specie dopo le valutazioni radiofoniche con le quali il designatore Rocchi si dimostra verso i suoi prodigo di complimenti. Qui evidentemente qualcosa non torna. Non si fa polemica ma si chiede aiuto: comprendere o interpretare in maniera univoca il regolamento sarebbe cosa provvidenziale nella fase embrionale di un campionato che si prevede avvincente.

Basterebbe ad esempio capire cosa c’è di diverso tra il rigore juventino verificato al VAR, dopo che Mariani aveva ad ampi gesti inteso far correre, e lo sciagurato pestone con cui Vina provoca dolore ad Anguissa nel cuore dell’area giallorossa. Ha ciccato il VAR dell’Olimpico non richiamando Massa o da codice in casi come questi la video assistenza arbitrale ha anche facoltà di trasformarsi in moviola? Senza polemica ripetiamo, ma con l’auspicio dell’unicità decisionale e di non dover mai più rivivere lo scempio del 2018".

Mele lancia anche l'hashtag #maipiucomeil2018 ricordando gli scempi arbitrali in quella corsa scudetto tra la Juve e il Napoli di Sarri.