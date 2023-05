Il Roma, Scotto: "Spalletti non ha sentito sempre fiducia ambiente e club, non vuole attacchi"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account Twitter ha spiegato il motivo per cui Spalletti ha deciso di dire addio al Napoli: "Luciano Spalletti non sempre ha sentito la fiducia dell'ambiente e della società. Non è convinto di poter replicare l'impresa di quest'anno e ritiene che non valga la pena restare col rischio di non ripetersi, andando incontro ad attacchi, come del resto accaduto lo scorso anno.