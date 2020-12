Libero, l'interista Biasin ammette: "Inter, vittoria di culo! Non bisogna vergognarsi..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, notamente di fede interista, all'indomani di Inter-Napoli ha commentato tramite i social il successo nerazzurro: "Ieri è arrivata quella cosa che 1) non è vietata dal regolamento e 2) da sempre certifica se una squadra può ambire al titolo: LA VITTORIA DI CULO. E non bisogna vergognarsi perché, ricordiamolo, senza culo - nel calcio e nella vita - non si va da nessuna parte".

Ieri è arrivata quella cosa che 1) non è vietata dal regolamento e 2) da sempre certifica se una squadra può ambire al titolo:



LA VITTORIA DI CULO.



E non bisogna vergognarsi perché, ricordiamolo, senza culo - nel calcio e nella vita - non si va da nessuna parte.#InterNapoli — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 17, 2020