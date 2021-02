Rai, Perillo: "Con la difesa a 4 e con Mertens il Napoli si è ritrovato"

Antonello Perillo, caporedattore della TgR Campania, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro il Benevento: "Tre punti pesantissimi per classifica e morale. Con la difesa a 4 e con una punta di valore come Mertens il Napoli si è ritrovato. Manca brillantezza, ma non è il momento di pretenderla. Benevento partito timido, meglio nella ripresa".

