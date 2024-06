Rai, Perillo consiglia Khephren Thuram: “Un super-Anguissa, perfetto per il Napoli!”

Antonello Perillo, vice direttore del TGR RAI, attraverso un post su X ha consigliato al Napoli quello che per lui sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo

È da più di un anno, soprattutto dopo averlo visto lo scorso 11 agosto dal vivo all'Allianz Arena durante un Nizza-Lille di Ligue1, che lo ritengo il rinforzo perfetto per il centrocampo azzurro. Le sue caratteristiche fisiche, atletiche e tecniche lo rendono un centrocampista centrale completissimo. 192 centimetri di altezza, gran corsa, ottimo controllo di palla.

Una specie di super Anguissa. 23 anni, può ancora crescere, e immagino quanto potrebbe farlo alla scuola di Antonio Conte. Figlio e fratello d’arte, leggo che Thuram sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Ad agosto circolavano cifre maggiori, e Thuram ha anche disputato una grande stagione. A Nizza mi parlarono di un interessamento della Juventus, in particolare da parte di Giuntoli. Probabile, quindi, che Manna lo abbia seguito con particolare attenzione durante gli scorsi mesi. Sono convinto che l’acquisto di Thuram sarebbe un grande investimento da parte del presidente De Laurentiis”.