Rai, Perillo: "Lo Celso perfetto per Napoli, può fare due ruoli ed esalterebbe Osimhen"

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LA PRIMAVERA: ARRIVA OBARETIN A TITOLO DEFINITIVO DAL MILAN Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l'ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin LE ALTRE DI A ROMA A UN PASSO DA WIJNALDUM: PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO DAL PSG, LE CIFRE Georginio Wijnaldum è sempre più vicino alla Roma, fiduciosa di poter chiudere a breve per il centrocampista olandese del Paris Saint-Germain, dopo aver alzato la proposta sull'ingaggio. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport,...