Repubblica, Azzi: "Anche Fabian via, che rivoluzione! Inizio stagione sarà in salita..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato così l'imminente addio di Fabian Ruiz tramite i suoi account social: "Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e ora Fabian. È una rivoluzione e al netto del valore dei primi rinforzi (ok Kim, Kvaratskhelia e Olivera) bisogna mettere nel conto un lungo rodaggio. I giocatori non sono figurine e con l'organico incompleto la partenza sarà in salita".