Repubblica, Azzi: "Tre cessioni e zero rinforzi con altre 9 gare in un mese, che Mario Rui ci aiuti..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, tramite il suo account Twitter si è lasciato andare ad una riflessione su questo periodo in cui non si parla di mercato per il Napoli: "Strano, è totalmente calato il sipario sul mercato. Tre cessioni, le prime due alternative della difesa in scadenza (da febbraio Maksimovic e Hysaj possono firmare per chi vogliono) e 0 rinforzi, con altre 9 partite da giocare in un mese. Che Mario Rui ci aiuti".

Strano, è totalmente calato il sipario sul mercato. Tre cessioni, le prime due alternative della difesa in scadenza (da febbraio Maksikovic e Hysaj possono firmare per chi vogliono) e 0 rinforzi, con altre 9 partite da giocare in un mese. Che Mario Rui ci aiuti #Napoli #31gennaio pic.twitter.com/kb8H1MkZmT — Marco Azzi (@marcoazzi66) January 31, 2021