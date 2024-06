Sportitalia, Palmeri: “Spalletti dovrebbe essere esonerato, ma non succederà”

Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia, ha commentato così sul suo profilo X l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "La prestazione più vergognosa della storia dell’Italia in una Fase Finale. Nessuno straccio di idea né offensivamente né difensivamente. Una paura totale semplicemente di esistere. E si deve a Spalletti. In condizioni normali Spalletti dovrebbe essere esonerato. Ma non succederà".