SSC Napoli fa chiarezza: "Il ds Giuntoli non ha account social"

La SSC Napoli ricorda che il Sig. Cristiano Giuntoli non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili. Si sottolinea che la creazione e gestione non autorizzata di account social media a nome altrui costituisce condotta perseguibile, anche in sede penale. Questo il post social del Napoli.

| Il DS Cristiano Giuntoli non ha profili social



https://t.co/XqJ4zco7yA



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7FsF48vhR6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 17, 2021