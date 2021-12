SSC Napoli - I Fan Token di Socios sold out in 4 minuti

Socios.com ha già annunciato la fine della Fan Token Offering, che ha consentito a diversi tifosi di mettere le mani sul Fan Token ufficiale realizzato grazie alla piattaforma di fan engagement. Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: "Ringraziamo tutti i tifosi che hanno reso questa FTO un grande successo. Se non siete riusciti ad acquistare $NAP, non preoccupatevi: il Fan Token ufficiale della SSC Napoli sarà disponibile nuovamente sulla nostra app molto presto".

SOLD OUT IN 4 MINUTES



All @sscnapoli Fan Tokens available during the FTO® are now sold out.



Thanks to everyone who participated, $NAP will be back at market price soon.



️ $CHZ pic.twitter.com/H5k0kuL0kC