I tifosi dell'Atalanta sognano: "Vinceremo il tricolor!"

Nella festa dell'Atalanta per la vittoria dell'Europa League, il pubblico del Gewiss Stadium ha intonato a gran voce: "Vinceremo il tricolor!"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta è stata artefice di una stagione indimenticabile, in particolar modo per una piazza come Bergamo che da anni prima di Gian Piero Gasperini non calpestava certi palcoscenici. Vittoria schiacciante dell'Europa League, finale di Coppa Italia (persa contro la Juventus) e quarto posto in campionato con la possibilità di arrivare terzi in caso di successo nel recupero con la Fiorentina.

E così i tifosi sono in estasi e sognano ancora più in grande. Dopo il fischio finale della partita vinta 3-0 sul Torino in cui c'è stata la festa con la squadra con la coppa dell'Europa League, presentata a tutto il Gewiss Stadium, il pubblico si è sbilanciato intonando a gran voce: "Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor!". La permanenza di mister Gasperini, che ha sorriso all'ascolto, forse giustifica questi cori. Di seguito il video