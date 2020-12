Iannicelli critica Gattuso: "Pessima risposta sarriana, turpiloquio da non ripetere"

Peppe Iannicelli, giornalista, ha commentato su Twitter le dichiarazioni di Rino Gattuso rese nel corso della conferenze stampa di vigilia di Napoli-Real Sociedad: "Gattuso sul rinnovo del contratto con Napoli. 'Faciteve 'e c... vuoste'. Pessima risposta sarriana. Spero non si ripeta: di turpiloquio in conferenza stampa internazionale ne abbiamo sentito fin troppo e non rimpiango quell' epoca".

#Gattuso sul rinnovo del contratto con #Napoli. Faciteve 'e c... vuoste".

Pessima risposta sarriana. Spero non si ripeta: di turpiloquio in conferenza stampa internazionale ne abbiamo sentito fin troppo e non rimpiango quell' epoca — Peppe Iannicelli (@peppeiannicelli) December 9, 2020