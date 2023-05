Iannicelli: "Spalletti-Napoli: siamo ai titoli di coda. Una frase doveva dire e non l'ha detta"

Resta un'enigma il futuro di Luciano Spalletti, per Peppe Iannicelli, invece, non ci sono dubbi.

Resta un'enigma il futuro di Luciano Spalletti, per Peppe Iannicelli, invece, non ci sono dubbi. Il giornalista di Canale 21 scrive su Twitter: "Una frase doveva dire Spalletti in conferenza stampa: 'Rispetto il contratto ed alleno il Napoli nella prossima stagione'. E non l'ha detta. Mi sembra chiaro che siamo ai titoli di coda".