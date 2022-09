Iavarone: "Delitto in bianco e nero. Salernitana pugnalata alle spalle"

Il giornalista Toni Iavarone ha commentato su Twitter il clamoroso 2-2 tra Juventus e Salernitana.

Il giornalista Toni Iavarone ha commentato su Twitter il clamoroso 2-2 tra Juventus e Salernitana: "Delitto in bianco e nero. Salernitana pugnalata alle spalle. Stavolta la fortuna aiuta i codardi, non gli audaci. Ma per i granata è un grande pari".