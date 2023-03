Il dubbio di Varriale: "Perché 600 tedeschi senza biglietto sfilavano in corteo?"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social: "Quello che è accaduto ieri per le strade di Napoli col calcio c'entra poco o nulla. Bande di delinquenti, in giro con spranghe e coltelli,si sono scontrati con la Polizia e tra loro. Una domanda: perché 600 tedeschi senza biglietto per la gara, hanno potuto scorrazzare in corteo?".