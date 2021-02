Il Granada esulta: “L'unione fa la storia, avanti per il prossimo capitolo europeo”

Il Granada, nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, in virtù del punteggio dell’andata è approdato agli ottavi di finale di Europa League. Impresa storica per gli spagnoli che, al termine del match, hanno esultato attraverso un messaggio sul sito ufficiale: “Amore per questo scudo. ‘Lunione di questa squadra che fa la storia. Per il prossimo capitolo di questo libro chiamato "EUROPA".

El amor por este escudo. ❤️🤍

La unión de este equipo que hace historia. ✨



A por el próximo capítulo de este libro llamado "EUROPA" #UEL #EternaLucha pic.twitter.com/sWQtx0WMbx — Granada CF ❤️️ (@GranadaCdeF) February 25, 2021