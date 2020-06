"Il miglior portiere che la Colombia abbia avuto": Zuniga celebra Ospina

"Per me il miglior portiere che la Colombia abbia avuto". Così scrive su Instagram l'ex azzurro Camilo Zuniga parlando del connazionale David Ospina, grande protagonista nella semifinale contro l'Inter che ha portato il Napoli a giocarsi la finale con la Juve. Gara che Ospina, lo ricordiamo, non potrò giocare in quanto squalificato. Ecco il messaggio postato su Instagram da Zuniga.